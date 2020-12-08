الجمهوريون يصوتون ضد تشكيل لجنة نقل الصلاحيات الرئاسية

أفاد موقع Axios بأن الجمهوريين في لجنة تنصيب الرئيس في مجلسي الكونغرس الأمريكي، صوتوا ضد قرار تشكيل لجنة نقل الصلاحيات الرئاسية إلى جو بايدن.

وذكر الموقع، أن بين الذين صوتوا ضد القرار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن 27 فقط من 249 عضوا جمهوريا في الكونغرس، يعترفون بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

المصدر: إنترفاكس