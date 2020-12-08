برلمانية روسية: رهاب روسيا يهدد الأمن الدول

اعتبرت يلينا بانينا عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما أن الممارسات العدائية المتعمدة ضد روسيا، وتأجيج وسائل الإعلام والشخصيات المسؤولة رهاب روسيا، يهدد الأمن الدولي.

وقالت: "في هذا السياق يبرز سؤال مشروع: لماذا تتسلل سفن وطائرات حربية من الناتو والولايات المتحدة بانتظام إلى محاذاة المياه الإقليمية والمجال الجوي الروسي؟ هل يدرك الجانب الأمريكي ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الاستفزازات؟".

وأضافت أن ممارسات الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، أصبحت أكثر عدوانية واستعراضية.

وقالت إن اقتحام المدمرة "جون ماكين" للمياه الروسية كان بهدف محدد للغاية وهو التشكيك في سيادة روسيا على هذه المنطقة المائية.

وأضافت: "الأعمال العدائية المتعمدة ضد روسيا وتأجيج لهجة المواجهة والنمو غير المسبوق للروسفوبيا في وسائل الإعلام وفي خطابات المسؤولين، يهدد الأمن الدولي. ربما حان الوقت للغرب لإدراك ذلك والتصرف بشكل صحيح؟".

المصدر: نوفوستي