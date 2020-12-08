 
مباشر

مصرع تسعة أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران

أخبار العالم

مصرع تسعة أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران
Reuters
فيضانات في إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbfi

لقي تسعة أشخاص مصرعهم خلال الساعات الـ48 الماضية جراء فيضانات اجتاحت أقاليم كرمان، فارس، جيلان، سيسيتان وبلوشيستان، بوشهر، هرمرغان، في إيران.

إقرأ المزيد
فيضانات في مدينة برازجان الإيرانية
فيضانات في مدينة برازجان الإيرانية

وقال المتحدث باسم الطورائ الإيرانية مجتبى خالدي إن فرق الإمداد أنقذت 187 شخصا من الغرق، مشيرا إلى أن هناك 220 سيارة إسعاف متواجدة في مناطق الفيضانات ومستعدة لتقديم المساعدات للمتضررين.

وهذه السنة الثالثة على التوالي التي تجتاح الفيضانات مناطق واسعة جنوب إيران، ويعيدها الخبراء إلى عدم تجريف الأنهار في تلك المناطق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا