مصرع تسعة أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران

لقي تسعة أشخاص مصرعهم خلال الساعات الـ48 الماضية جراء فيضانات اجتاحت أقاليم كرمان، فارس، جيلان، سيسيتان وبلوشيستان، بوشهر، هرمرغان، في إيران.

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وقال المتحدث باسم الطورائ الإيرانية مجتبى خالدي إن فرق الإمداد أنقذت 187 شخصا من الغرق، مشيرا إلى أن هناك 220 سيارة إسعاف متواجدة في مناطق الفيضانات ومستعدة لتقديم المساعدات للمتضررين.

وهذه السنة الثالثة على التوالي التي تجتاح الفيضانات مناطق واسعة جنوب إيران، ويعيدها الخبراء إلى عدم تجريف الأنهار في تلك المناطق.

المصدر: RT