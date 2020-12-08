بيسكوف: زيارة مادورو لموسكو قيد الإعداد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الاستعدادات جارية لتحضير زيارة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى موسكو، لكن لا توجد مواعيد دقيقة حتى الآن.

وذكر بيسكوف، للصحفيين اليوم، أنه سيتم تنسيق الموعد في عام 2021.

وأضاف بيسكوف: "لا توجد مواعيد محددة بعد. كما تعلمون، تجري الاتصالات على مستوى مجموعات العمل بشكل منتظم. بالطبع سيتم تحديد المواعيد في العام المقبل، والاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية".

وفي وقت سابق قال الرئيس مادورو، إنه يود زيارة روسيا بين أبريل ويونيو العام المقبل، والالتقاء بالرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف الزعيم الفنزويلي، في كلمة ألقاها في كاراكاس يوم أمس الاثنين، أن وفدا برلمانيا فنزويليا، يعتزم كذلك زيارة موسكو قريبا.

المصدر: تاس