خفر السواحل التركي: إنقاذ 69 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت طواقم خفر السواحل التركي، 69 طالب لجوء، "أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية"، قبالة سواحل ولاية إزمير المطلة على بحر إيجه غربي البلاد.

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وحسب بيان قيادة خفر السواحل التركي اليوم الثلاثاء، تم إنقاذ طالبي اللجوء قبالة سواحل منطقة تشمة بالولاية، على متن زورقين أحدهما يضم 18 طالب لجوء والآخر 22.

كما أشار بيان خفر السواحل التركي لإنقاذ زورق قبالة سواحل قضاء فوتشا وعلى متنه 29 طالب لجوء.

المصدر: الاناضول