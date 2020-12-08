"واشنطن بوست": "فايزر" تعلن عدم كفاية كمية اللقاح للولايات المتحدة

أبلغت شركة "فايزر" البيت الأبيض، أنها لن تتمكن من توفير كمية كبيرة من الجرعات الإضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19، حتى نهاية يونيو أو يوليو لتغطية حاجة الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر مطلعة، أن الشركة بررت ذلك، بأن الدول الأخرى، اشترت كميات كبيرة من مخزون اللقاحات الموجودة لدى الشركة.

ووفقا للصحيفة، قد يعني ذلك، أن حكومة الولايات المتحدة لن تتمكن من تسريع وزيادة عملية توريد لقاح "فايزر"، بالسرعة المتوقعة إلى مختلف المناطق الأمريكية.

في يوليو، أعلنت السلطات الأمريكية، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech، لشراء ما يصل إلى 600 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا الذي تطوره الشركتان.

وبموجب الاتفاقية، بعد تلقي أول 100 مليون جرعة، ستدفع الحكومة الأمريكية للشركتين 1.95 مليار دولار. وبموجب شروط الاتفاقية، "يمكن للولايات المتحدة أيضا شراء ما يصل إلى 500 مليون جرعة إضافية".

المصدر: نوفوستي