 
مباشر

ترامب يعطي أولوية التطعيم ضد كورونا للأمريكيين

أخبار العالم

ترامب يعطي أولوية التطعيم ضد كورونا للأمريكيين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pb83

ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي دونالد سيوقع الثلاثاء على أمر تنفيذي يعطي أفضلية التطعيم ضد كوفيد للأمريكيين، قبل بدء تصدير اللقاح للدول الأخرى.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية للقناة: "المهم التأكد من توزيع اللقاحات على الأمريكيين، قبل أن نبدأ في شحنها حول العالم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، ستبدأ في توريد اللقاح إلى الدول الأخرى "في أواخر الربيع أو أوائل الصيف" بعد أن يتم تطعيم "الذين لديهم الرغبة في التطعيم" داخل البلاد.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا