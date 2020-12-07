ترامب يعطي أولوية التطعيم ضد كورونا للأمريكيين

ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي دونالد سيوقع الثلاثاء على أمر تنفيذي يعطي أفضلية التطعيم ضد كوفيد للأمريكيين، قبل بدء تصدير اللقاح للدول الأخرى.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية للقناة: "المهم التأكد من توزيع اللقاحات على الأمريكيين، قبل أن نبدأ في شحنها حول العالم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، ستبدأ في توريد اللقاح إلى الدول الأخرى "في أواخر الربيع أو أوائل الصيف" بعد أن يتم تطعيم "الذين لديهم الرغبة في التطعيم" داخل البلاد.

المصدر: إنترفاكس