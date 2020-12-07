المقداد: إيران وسوريا تربطهما علاقات واسعة جدا

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن إيران وسوريا تربطهما علاقات واسعة جدا على الأصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وخلال لقائه مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أكد المقداد أن "إيران بقيادة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي تؤدي دورا مؤثرا في المنطقة"، مشيرا إلى دور خامنئي في ترسيخ وتطوير العلاقات بين حكومتي وشعبي البلدين.

كما أشار إلى "شعور الشعب السوري بالحزن والأسى العميق لحادثي استشهاد القائد قاسم سليماني والعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده"، وقال: "نشعر بالكثير من الأسى لهذا الأمر".

المصدر: وكالة "فارس"