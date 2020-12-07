إخلاء طائرة في مطار كينيدي بنيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية أنها تحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي يوم الأحد.

وأوضح موقع "إن بي سي نيويورك" أن الطائرة هبطت في المطار حوالي الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays. — Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020

وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرا لوقوع حادث مستمر، يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ في المطار، ليكن في علمكم أن المطار ما زال مفتوحا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".

المصدر: nbcnewyork