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وزير خارجية فنزويلا يرد على بومبيو ويصف الولايات المتحدة بـ"الزومبي"

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وزير خارجية فنزويلا يرد على بومبيو ويصف الولايات المتحدة بـ
Reuters UMIT BEKTAS
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس
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رد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس على تصريح نظيره الأمريكي مايك بومبيو بشأن الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، واصفا الولايات المتحدة بأنها "زومبي".

وكتب أرياس على "تويتر": "تحدث الزومبي! على الرغم من أنه (مايك بومبيو)، كما صرح رئيسه دونالد ترامب، تم ارتكاب تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأضاف: "وزير الخارجية بومبيو، اقبل الحقيقة بهدوء وتواضع.. لقد عانيت في فنزويلا من فشل كامل.. نأمل أن تعود الدبلوماسية قريبا إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض".


وأعلن بومبيو في وقت سابق أن نتائج الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، "لن تعكس إرادة شعب البلاد بسبب التزوير".

المصدر: "نوفوستي"

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