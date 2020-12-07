وزير خارجية فنزويلا يرد على بومبيو ويصف الولايات المتحدة بـ"الزومبي"

رد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس على تصريح نظيره الأمريكي مايك بومبيو بشأن الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، واصفا الولايات المتحدة بأنها "زومبي".

وكتب أرياس على "تويتر": "تحدث الزومبي! على الرغم من أنه (مايك بومبيو)، كما صرح رئيسه دونالد ترامب، تم ارتكاب تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأضاف: "وزير الخارجية بومبيو، اقبل الحقيقة بهدوء وتواضع.. لقد عانيت في فنزويلا من فشل كامل.. نأمل أن تعود الدبلوماسية قريبا إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض".

A zombie has spoken! Although according to his Boss there was a fraud in the US elections. @SecPompeo, take truth calmly and resignedly: in Venezuela, your failure is absolute. We hope that soon Diplomacy returns to the State Department and the White House. https://t.co/R2rZQi7JHb — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 6, 2020



وأعلن بومبيو في وقت سابق أن نتائج الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، "لن تعكس إرادة شعب البلاد بسبب التزوير".

المصدر: "نوفوستي"