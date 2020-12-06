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بومبيو: انتخابات فنزويلا تزييف وخيال

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بومبيو: انتخابات فنزويلا تزييف وخيال
Reuters STRINGER
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن نتائج الانتخابات البرلمانية في فنزويلا "لن تعكس إرادة شعب البلاد"، وأن العملية الانتخابية هناك "تزييف وخيال".

وكتب بومبيو على "تويتر": "لقد حدث تزوير انتخابي في فنزويلا. النتائج التي سيعلن عنها النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو، لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي... ما يحدث اليوم هو تزييف وخيال وليس انتخابات".

وتجرى انتخابات البرلمان المكون من مجلس واحد في فنزويلا وهو الجمعية الوطنية التي تضم 107 أحزاب ورابطة سياسية.

ورفض أكثر من 20 حزبا وزعيم المعارضة خوان غوايدو التصويت، فيما أعرب الرئيس الفنزويلي عن استعداده لترك منصبه في حال "فازت المعارضة".

المصدر: "نوفوستي"

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