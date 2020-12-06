بومبيو: انتخابات فنزويلا تزييف وخيال

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن نتائج الانتخابات البرلمانية في فنزويلا "لن تعكس إرادة شعب البلاد"، وأن العملية الانتخابية هناك "تزييف وخيال".

وكتب بومبيو على "تويتر": "لقد حدث تزوير انتخابي في فنزويلا. النتائج التي سيعلن عنها النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو، لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي... ما يحدث اليوم هو تزييف وخيال وليس انتخابات".

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2020

وتجرى انتخابات البرلمان المكون من مجلس واحد في فنزويلا وهو الجمعية الوطنية التي تضم 107 أحزاب ورابطة سياسية.

ورفض أكثر من 20 حزبا وزعيم المعارضة خوان غوايدو التصويت، فيما أعرب الرئيس الفنزويلي عن استعداده لترك منصبه في حال "فازت المعارضة".

المصدر: "نوفوستي"