مادورو: سأترك الرئاسة في حال فازت المعارضة بالانتخابات التشريعية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيترك رئاسة البلاد في حال فازت المعارضة بالانتخابات التشريعية التي تنظم غدا الأحد.

وقال "علي أن أقول للشعب (...): إن مصيري بين أياديكم. في حال فازت المعارضة مرة أخرى، سأترك الرئاسة. في حال فازت بالانتخابات، لن أبق هنا".

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يتنافس في الانتخابات التشريعية الفنزويلية غدا الأحد 107 أحزاب ورابطة سياسية على مقاعد برلمان يتكون من غرفة واحدة، فيما قرر حزب خوان غواييدو، المعارض المدعوم من واشنطن وحلفائها والخصم الرئيسي لنيكولاس مادورو، مقاطعة هذه الانتخابات.

وبالنظر إلى هذه المقاطعة والظروف السياسية الداخلية عشية هذا الاستحقاق، فإن احتمالات انهزام الموالين للرئيس مادورو ضئيلة حسب المتتبعين للمستجدات في فنزويلا.

La oposición dijo que las elecciones del #6Dic de 2020, son un plebiscito ¡Acepto el Reto! Vamos a ver quién gana, si ganamos; seguiremos hacia adelante, pero si perdemos la Asamblea Nacional, me voy de la Presidencia de la República. ¡Mi destino está en manos del Pueblo! pic.twitter.com/PnH6TTOWXq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2020

المصدر: قناة " TRT" التلفزيونية التركية الناطقة بالإسبانية/قناة "Semana" التلفزيونية الكولومبية