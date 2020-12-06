"نيويورك بوست": فتاة تكتشف بنفسها إصابتها بكورونا خلال بث مباشر

قالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن فتاة في الولايات المتحدة، اكتشفت بالصدفة وجود أعراض كوفيد-19 لديها، خلال بث عبر الإنترنت على TikTok .

وفي التفاصيل، كانت مارين شورت تصور مقطع فيديو قامت خلاله بتذوق فنجان قهوة بعد أن أضافت إليه مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية، بما في ذلك الكراميل، لكنها خلال ذلك لم تحس بطعم المشروب عندما تناولت جرعة منه.

ونتيجة لذلك، سيطر الذعر على الفتاة، لأنها اشتبهت على الفور في إصابتها بمرض كوفيد-19.

وانتشر الفيديو بسرعة، وحصل على أكثر من 700 ألف إعجاب. بعد ذلك، نشرت مارين شورت مقطع فيديو آخر، قالت فيه إنه ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويعد فقدان حاستي الشم والتذوق، من أكثر الأعراض شيوعا التي يتم الإبلاغ عنها لدى الأشخاص، الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي