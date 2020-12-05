تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت تسجيل 196 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في عموم البلاد إلى 14705.

كما رصدت السلطات الصحية 31896 إصابة جديد بالفيروس، نزولا من 32736 إصابة تم رصدها أمس الجمعة، وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين الماضي عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

المصدر: "رويترز"