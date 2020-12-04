تيخانوفسكايا تبعث رسالة للبابا

قالت زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا إنها بعثت رسالة مفتوحة إلى البابا فرانسيس، تتحدث فيها عما يجري في بلادها بعد الانتخابات الرئاسية .

وأضافت تيخانوفسكايا في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: "أرسلت سفيتلانا تيخانوفسكايا اليوم رسالة مفتوحة إلى البابا فرانسيس ردا على رسالته العامة للرعية تحت عنوان "الجميع إخوة" التي نشرت في 3 أكتوبر".

وفي رسالتها تحدثت تيخانوفسكايا عن الأحداث في بيلاروس و"بطولة الشعب المسالم"، ودعت البابا فرانسيس لدعم البيلاروسيين في سعيهم من أجل "سياسة أفضل" و"الصداقة الاجتماعية" التي تحدث عنها في رسالته.

وذكرت تيخانوفسكايا أنها بعثت الرسالة مباشرة إلى سكرتارية دولة الفاتيكان كما تم تسليمها شخصيا إلى السفير الرسولي في ليتوانيا.

المصدر: نوفوستي