توقيف صحفيين روسيين في اسطنبول

احتجزت السلطات التركية صحفيين اثنين من قناة NTV التلفزيونية الروسية في اسطنبول بسبب عدم حيازتهما أوراق الاعتماد اللازمة، حسبما أفاد مصدر في الخارجية التركية لوكالة "تاس" اليوم.

وقال المصدر: "أوقف ضباط الشرطة الصحفيين عندما كانا يقومان بتصوير، حيث تبين أثناء التفتيش أنه لم يكن لديهم إذن بإجراء التصوير".

وأوضح المصدر أن الصحفيين تم توقيفهما قرب المبنى الذي يوجد فيه مقر شركة "بيكار سافونما" المتخصصة في إنتاج طائرات حربية بدون طيار.

وكانت الخارجية الروسية ذكرت أن الاتصال مع الصحفيين في اسطنبول انقطع أمس الخميس، مضيفة أنه خلال آخر اتصال معهما أفادا بأنهما "تعرضا للاحتجاز من قبل مجهولين وتم نقلهما إلى مكان مجهول".

وفي وقت سابق، قالت قناة NTV إن صحفيين لها انقطع الاتصال بهما بعد أن أبلغوا المكتب باحتجازهما من قبل الشرطة في إحدى ضواحي اسطنبول.

وأكدت السفارة الروسية في تركيا والقنصلية العامة الروسية في اسطنبول متابعتها للموضوع مع السلطات التركية لتوضيح ملابسات الحادث.

المصدر: تاس