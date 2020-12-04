وصول عينات من لقاح "سبوتنيك V" إلى أوزبكستان

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن وصول العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، إلى أوزبكستان لإجراء التجارب عليها، لإنتاجها الصناعي لاحقا.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "قام وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، شخصيا بتسليم عينات من لقاح سبوتنيك V إلى خولمامات نوربوييف النائب الأول لرئيس مصلحة الصحة العامة والوبائية والصحة العامة في أوزبكستان. وسلمت العينات إلى الجانب الأوزبكي لإجراء العملية الاختبارات المطلوبة لتسجيل اللقاح، وبدء إنتاجه الصناعي في أوزبكستان".

المصدر: تاس