مادورو: طلب ترامب مرتين مقابلتي

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن بعض موظفي الإدارة الأمريكية عطلوا، اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2018 .

وشدد مادورو، على أن سلطات بلاده، كانت على اتصال بالرئيس الأمريكي الحالي، طوال السنوات الأربع من حكمه.

وأضاف مادورو، في مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية: "أراد دونالد ترامب مقابلتي مرتين. مرة في سبتمبر 2018، عندما كنت في نيويورك. وتم الاتصال بنا، وكان الاجتماع جاهزا تقريبا، لكن جون بولتون ومايك بومبيو منعاه من ذلك".

ووفقا لمادورو، طوال السنوات الأربع لإدارة ترامب، حافظت السلطات الأمريكية والفنزويلية على العلاقات من خلال مبعوثي الرئيس ووزارة الخارجية، وكذلك من خلال وسطاء.

يشار إلى أن الوضع في فنزويلا تصاعد بشكل حاد بعد أن أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي ألغت المحكمة العليا تعيينه كرئيس للبرلمان، نفسه رئيسا بالنيابة في 23 يناير 2019.

واعترفت الولايات المتحدة به كرئيس مؤقت للدولة، وانضمت إليها دول مجموعة ليما، باستثناء المكسيك، ودول منظمة الدول الأمريكية ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ووصف مادورو ما جرى حينها بأنه محاولة انقلاب، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فيما أعربت روسيا وبيلاروس وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا وسوريا وتركيا عن دعمها له كرئيس شرعي للبلاد.

المصدر: نوفوستي