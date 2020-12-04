ترامب سيعرقل مشروع الميزانية العسكرية الذي أقره الكونغرس

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس لأنه تمت في مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021 (بدأت في 1 أكتوبر)، الإشارة إلى إعفاء الشبكات الاجتماعية من المسؤولية.

وأكد ترامب، أنه سيعارض الوثيقة التي نالت موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "أنا حزين جدا على بلدنا. يبدو أن جيمس إنهوف (رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ) لن يدرج إنهاء المادة 230 (قانون الأخلاقيات في مجال الاتصالات) في مشروع الميزانية العسكرية. هذا الأمر، سيء للغاية بالنسبة لأمننا القومي ولنزاهة الانتخابات. الفرصة الأخيرة لحل هذا الأمر. سأستخدم حق النقض".

جدير بالذكر، أن المادة 230 من قانون أخلاقيات الاتصالات لعام 1996، تحمي شركات التكنولوجيا من الإجراءات القانونية، لنشرها أو حذفها أو تعديلها لمادة ينشرها المستخدم.

في نهاية مايو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي ينظم أنشطة الشبكات الاجتماعية في البلاد. ووفقا لترامب، تهدف هذه الوثيقة إلى فرض المسؤولية على الشبكات الاجتماعية المتورطة في الرقابة أو العمل السياسي.

المصدر: تاس