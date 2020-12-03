موسكو تدين توقيف لاتفيا صحفيي وكالة "سبوتنيك" الروسية

دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة توقيف سلطات لاتفيا واستجوابها صحفيين يعملون في وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء ووكالة Baltnews للأنباء الناطقة بالروسية.

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وجاء في بيان الوزارة أن السلطات الروسية "تعتبر الإجراءات العدوانية التي اتخذها جهاز أمن الدولة بلاتفيا في 3 ديسمبر ضد موظفي مكتب "سبوتنيك" في ريغا والصحفيين الناطقين بالروسية، مثالا صارخا على انتهاك الأسس الديمقراطية وحرية الإعلام والتعبير".

وكانت سلطات لاتفيا استجوبت عددا من الصحفيين يوم الخميس، وصادرت معدات ووسائل اتصال لهم وألزمتهم بعدم مغادرة أماكن إقامتهم.

كما ذكرت الصحفية والناشطة في حزب الاتحاد الروسي آلا بيريزوفسكايا، أن الأجهزة الأمنية أوقفت عددا من الصحفيين المعروفين بمواقفهم الداعية لاحترام حقوق الناطقين باللغة الروسية في لاتفيا وأن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش منازلهم.

وأعلنت موسكو مرارا عن تعرض وسائل الإعلام الروسية للتضييق في دول البلطيق، وتطالب هذه الدول بعدم تقييد حرية الإعلام.

المصدر: "نوفوستي"