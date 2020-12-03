لاتفيا تتهم وكالة "سبوتنيك" بانتهاك العقوبات الأوروبية وتستجوب صحفييها

وجهت سلطات لاتفيا اتهاما بانتهاك نظام العقوبات الأوروبية لفرع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء ووكالة Baltnews للأنباء الناطقة بالروسية.

واستجوبت عددا من الصحفيين يوم الخميس، وصادرت معدات ووسائل اتصال لهم وألزمتهم بعدم مغادرة أماكن إقامتهم.

كما ذكرت الصحفية والناشطة في حزب الاتحاد الروسي آلا بيريزوفسكايا، أن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف عدد من الصحفيين المعروفين بمواقفهم الداعية لاحترام حقوق الناطقين باللغة الروسية في لاتفيا وأن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش منازلهم.

من جهته، قال مدير وكالة Baltnews أندريه ستاريكوف، إنه على علم بأن هناك 6 صحفيين على الأقل تم تفتيش منازلهم، ولا يمكن الاتصال بهم.

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وأضاف أن موقع "فيسبوك" حجب صفحة Baltnews يوم الخميس دون أن يفسر قراره، وأن الجهات المتعاونة مع الوكالة في لندن لم تتمكن من الحصول على تحويلات مالية بسبب تجميد حسابها.

يشار إلى أن الاتهام مبني على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على دميتري كيسيليوف المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية التي تضم وكالة "سبوتنيك" الناطقة بمختلف اللغات.

واعتبرت سلطات لاتفيا أن العقوبات الأوروبية على كيسيليوف تطال أيضا المجموعة الإعلامية التي يديرها.

وتتراوح العقوبة على انتهاك نظام العقوبات الأوروبية والتي قد يتعرض لها الصحفيون في لاتفيا، بين غرامات مالية والسجن 8 سنوات.

وكانت موسكو أعلنت مرارا عن تعرض وسائل الإعلام الروسية للتضييق في دول البلطيق، وتطالب هذه الدول بعدم تقييد حرية الإعلام.

المصدر: نوفوستي