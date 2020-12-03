لأول مرة.. وفيات كورونا اليومية في إيطاليا تلامس الألف

سجلت السلطات الصحية الإيطالية في زيادة قياسية غير مسبوقة زهاء ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس عن 993 وفاة بكورونا مقابل 684 وفاة في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة الإصابات خلال اليوم الأخير بواقع 23474 حالة، مقابل 20709 إصابات في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونا و664829 حالة، منها 58038 حالة وفاة، و759982 حالة نشطة و846809 حالات شفاء.

المصدر: RT