وسائل إعلام: أردوغان سيحضر "عرض النصر" في أذربيجان

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصل أذربيجان الأسبوع القادم بزيارة رسمية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس عن مصدر دبلوماسي في باكو تأكيده أن أردوغان سيحضر عرضا عسكريا من المقرر إقامته في العاصمة الأذربيجانية في العاشر من ديسمبر بمناسبة "الانتصار في حرب قره باغ".

ومن المتوقع، حسب بعض التقارير الأذربيجانية، أن تستعرض في العرض آليات قتالية تابعة للجانب الأرمني سيطرت عليها القوات الأذربيجانية خلال الجولة الأخيرة من القتال التي بدأت في قره باغ أواخر سبتمبر.

وتمكنت القوات الأذربيجانية بدعم مكثف من تركيا خلال هذه الحملة من إحراز تقدم ميداني ملموس واستعادة السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة التي كانت حتى الآونة الأخيرة خاضعة بالكامل لسيطرة الجانب الأرمني.

ووقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في ليلة التاسع على العاشر من نوفمبر إعلانا ثلاثيا يقضي بوقف القتال في قره باغ واحتفاظ أذربيجان بالسيطرة على المناطق التي انتزعتها خلال جولة القتال الأخيرة مع نشر قوات حفظ سلام روسية للإشراف على سريان الهدنة في المنطقة.

ورأى كثيرون في أذربيجان بهذا الاتفاق "انتصارا في الحرب"، وأعلنت الحكومة عن عيد "يوم النصر"، وسيحتفل به سنويا في العاشر من نوفمبر.

المصدر: نوفوستي + lenta.ru