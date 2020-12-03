روحاني: لا داعي للعجلة ودعوا الخبراء يقومون بعملهم

دعا رئيس إيران حسن روحاني مؤسسات الدولة إلى التعاون وعدم الاستعجال وإفساح المجال أمام الخبراء ليمارسوا عملهم، وذلك ردا على موافقة مجلس صيانة الدستور على قانون رفع تخصيب اليورانيوم.

وقال روحاني اليوم الخميس خلال مشاركته في افتتاح مشاريع اقتصادية عبر الفيديو كنفرانس: "أدعو الجميع بما في ذلك البرلمان والسلطة القضائية والقوات المسلحة، إلى التكاتف لأجل إيجاد الأمل لدى شعبنا والاستقرار".

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وأضاف: "لا داعي للعجلة في حل مشكلات البلاد، وإذا نجحت هذه الحكومة في حل مشكلة ما، فسنهديكم هذا النجاح. لا داعي للحزن إن شعرتم أن مشكلة البلاد ستحل خلال الحكومة الحالية، يمكنكم حل المشكلات بأنفسكم ونحن سنقبل أيديكم".

وتابع: "دعونا نقوم بعملنا، بصبر وحكمة ودقة، دعوا من يمتلك خبرة لأكثر من عشرين عاما في هذا المجال وحقق نجاحات دبلوماسية، وهزم أمريكا دبلوماسيا عدة مرات في مجلس الأمن، أن يمارس عمله. بالطبع نحن ندرك أن جميع السلطات في البلد، تقوم بعملها بنوايا حسنة، لكن دعونا نتشاور معا، نفكر معا، وندفع الأمور إلى الأمام بشكل أدق وأكثر نضجا".

واعتبر روحاني أنه "إذا نجحت الحكومة سيكون ذلك بفضل مقاومة الشعب الإيراني" مشيرا إلى أن "قيادة المرشد الأعلى ومقاومة الشعب الإيراني هما الأساسان لنجاحنا في كافة الأيام الصعبة، ومقاومتنا حتى النصر ستستمر بتوجيه المرشد الأعلى".

وكان مجلس صيانة الدستور المشرف على عمل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، قد صادق أمس الأربعاء على مشروع قانون خاص بزيادة تخصيب اليورانيوم تبناه البرلمان ذو الأغلبية المحافظة مؤخرا على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

المصدر: RT