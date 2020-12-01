الخارجية الإسرائيلية "تشيد" بقرار سلوفينيا حيال "حزب الله"

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بقرار الحكومة السلوفينية إدراج "حزب الله" اللبناني في قائمة "المنظمات الإرهابية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أشكنازي، اليوم الثلاثاء: "قرار الحكومة السلوفينية ضد حزب الله هو خطوة أخرى في مساعي وزارة الخارجية لتوسيع الضغط الدولي على حزب الله ، وأنا أطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بالاعتراف بحزب الله وكل أسلحته كمنظمة إرهابية".

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وأعلنت سلطات سلوفينيا (الجمهورية اليوغسلافية السابقة) أمس الاثنين عن إدراج "حزب الله" اللبناني، كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار".

وأوضحت الحكومة السلوفينية في بيان لها، أنها "اتخذت القرار تماشيا مع تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب".

المصدر: RT