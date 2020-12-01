"العدل الأمريكية" تدعو لغلق قضية فلين بعد العفو الرئاسي

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه بات يتعين على المحكمة أن تغلق على الفور القضية المرفوعة ضد المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، مايكل فلين، بعد العفو الرئاسي.

وأوضحت وزارة العدل في وثيقة، نشرت أمس الاثنين، في قاعدة بيانات المواد الخاصة بالمحكمة الفدرالية لمقاطعة كولومبيا أن "العفو الرئاسي الذي قبله الجنرال فلين يلقي بظلال من الشك على القضية".

وقالت إنه بعد التماس الحكومة السابق لوقف القضية، مثل جميع الالتماسات الأخرى في هذه القضية، يجب على المحكمة إغلاق القضية على الفور.

وأصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفوا عن فلين، يوم الجمعة الماضي.

وكان فلين قد اعترف سنة 2017 بذنبه، وأقر بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفدرالي في الأيام الأولى للتحقيق، وزعم أنه لم يُبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس بشكل كامل عن محادثاته مع سيرغي كيسلياك، الذي كان سفير روسيا في واشنطن في ذلك الوقت.

وأجبر فلين على الاستقالة من منصبه في البيت الابيض في فبراير 2017 بعد أقلّ من أربعة أسابيع على تعيينه في الإدارة.

المصدر: تاس