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أول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

أخبار العالم

أول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)
Reuters
توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض
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كشف حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب، فيديو عبر موقع "تويتر"، يظهر فيه مقتطفات من حفل الزفاف، وأرفقه بعبارة "الله يديم الأفراح".

يذكر أن البيت الأبيض، شهد في 15 سبتمبر الماضي، مراسم توقيع إسرائيل معاهدة السلام مع الإمارات، وإعلان السلام مع البحرين برعاية أمريكية.

وحضر الحفل حشد من المسؤولين الأمريكيين، بينهم مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو، بالإضافة إلى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

المصدر: RT

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