أول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

كشف حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب، فيديو عبر موقع "تويتر"، يظهر فيه مقتطفات من حفل الزفاف، وأرفقه بعبارة "الله يديم الأفراح".

أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات. الله يديم الافراح اجمعين.🇮🇱🇦🇪pic.twitter.com/iuSGeLm3o9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 30, 2020

يذكر أن البيت الأبيض، شهد في 15 سبتمبر الماضي، مراسم توقيع إسرائيل معاهدة السلام مع الإمارات، وإعلان السلام مع البحرين برعاية أمريكية.

وحضر الحفل حشد من المسؤولين الأمريكيين، بينهم مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو، بالإضافة إلى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

المصدر: RT