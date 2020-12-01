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دراسة.. بريطانيا تشهد تراجعا بنسبة 30% في حالات الإصابة بكورونا

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دراسة.. بريطانيا تشهد تراجعا بنسبة 30% في حالات الإصابة بكورونا
Reuters
تظاهرة ضد الإغلاق العام في لندن
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انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 30 في المائة خصوصا في المناطق الشمالية، وفقا لدراسة جديدة أجرتها جامعة "إمبريال كوليدج لندن".

وبحسب الدراسة، انخفضت معدلات الإصابة بنسبة تزيد عن 50 في المائة في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من إنجلترا، لكنها أشارت إلى أنه "في المقابل، ظل الانتشار في لندن ووسط البلاد دون تغيير تقريبا".

وأضافت الدراسة: "النمو السريع للوباء الذي شوهد في لندن وجنوب البلاد خلال منتصف إلى أواخر أكتوبر لم يعد واضحا... وتشير بياناتنا إلى حدوث انخفاض في الانتشار عبر الفئات العمرية للبالغين".

ومع ذلك، وجد أن معدلات الإصابة بين أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 عاما قد زادت، على عكس ما حدث خلال الإغلاق العام الأول.

المصدر: "The Hill"

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