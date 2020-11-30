أريزونا تصدق على فوز بايدن

قال مراسل RT يوم الاثنين، إن ولاية أريزونا صدقت على فوز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن بـ 10500 صوت.

وكانت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، قد رفضت يوم السبت، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

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وألغت أعلى محكمة في بنسلفانيا في قرار بالإجماع، الأمر الذي مضى عليه 3 أيام وأصدرته محكمة أدنى، بمنع الولاية من التصديق على عشرات الطعون في الاقتراع الانتخابي، الذي أجرته في 3 نوفمبر، في الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعها الجمهوريون في محاولة لإحباط فوز جو بايدن في ولاية أرض المعركة.

وقالت المحكمة إن الدعوى القضائية الأساسية رفعت بعد أشهر من سماح القانون بالطعن في قانون التصويت بالبريد في بنسلفانيا الممتد منذ عام.

وشكك ترامب في التشكيك بنزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، "لم يفز بالانتخابات"، إذ شكك في حصول بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه.

وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من يناير المقبل.

المصدر: RT + وكالات