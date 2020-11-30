إيطاليا تسجل تراجعا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 16377 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض عن 20648 في اليوم السابق، بالإضافة إلى تسجيل 672 وفاة مقابل 541 يوم أمس الأحد.

وبحسب وزارة الصحة الإيطالية، فإن تراجع الإصابات سببه تراجع عدد الفحوصات، مبينة أنه تم إجراء 130524 فحصا يوم السبت، بانخفاض عن 176934 فحصا يوم الأحد.

وقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إيطاليا 55576 منذ شهر فبراير، وهو ثاني أعلى عدد في أوروبا بعد بريطانيا التي سجلت 1.6 مليون حالة حتى الآن.

المصدر: "رويترز"