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ترامب: أقاتل من أجل 74 مليون شخص وبطاقة اقتراع تم التخلص منها

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ترامب: أقاتل من أجل 74 مليون شخص وبطاقة اقتراع تم التخلص منها
AFP
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا يقاتل لنفسه" بل "من أجل 74 مليون شخص وبطاقة اقتراع تم التخلص منها"، مشيرا إلى أن هذا الرقم من الأصوات يعتبر قياسيا لرئيس لا يزال في منصبه.

ودعا ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إلى "التحقق بسرعة من عدد المغلفات مقابل عدد أوراق الاقتراع"، مضيفا: "ستجدون أن عدد بطاقات الاقتراع أكثر بكثير من عدد المغلفات... هذا أمر بسيط جدا ومن السهل القيام به".

واعتبر أن "الجمهوريين في جورجيا غاضبون، وكل الجمهوريين غاضبون"، متهما "حاكم جورجيا البائس، باستخدام صلاحياته لمطابقة التوقيعات على المغلفات".

المصدر: RT

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