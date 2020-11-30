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رئيس وزراء إثيوبيا ينفي قتل مدنيين في تيغراي

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رئيس وزراء إثيوبيا ينفي قتل مدنيين في تيغراي
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 قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أمام البرلمان إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا في هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة في إقليم تيغراي بشمال البلاد.

وأضاف أبي أن جيشه لن يدمر مدينة مقلي (ميكلي) عاصمة تيغراي بعد السيطرة عليها في مطلع الأسبوع.

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ولم يصدر رد حتى الآن من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي اتهمت الحكومة باستهداف المدنيين في الضربات الجوية والقتال البري.

ومن الصعب التحقق من ادعاءات الجانبين نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيغراي بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر.

المصدر: رويترز

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