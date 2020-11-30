"يونهاب": زعيم كوريا الشمالية ينتقد إدارة الاقتصاد في البلاد

انتقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بشدة الحالة الفعلية لإدارة الاقتصاد في البلاد، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

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ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين فإن الاجتماع ناقش القضايا المهمة فيما يتعلق بتنفيذ المهام الاقتصادية واتخذ قرارات مهمة ووافق عليها بالإجماع.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع شدد على ضمان الأساس العلمي في العملية والقيادة لتنفيذ السياسات الاقتصادية للحزب، مع إظهار قدر كبير من التفاني والمسؤولية.

كما ندد الاجتماع بشدة بالمؤسسات الإرشادية الاقتصادية "لفشلها في توفير التوجيه العلمي وفشلها في التغلب على الذاتية والشكلية في عملها".

وقال الزعيم الكوري الشمالي في أغسطس الماضي إنه يخطط لعقد المؤتمر الحزبي الثامن في يناير العام المقبل، حيث يستعد لتقديم خطة جديدة للتنمية الاقتصادية بعد أن اعترف بأن خطته التنموية الخمسية المقرر استكمالها هذا العام قد فشلت بسبب التحديات الخارجية والداخلية.

المصدر: "يونهاب"