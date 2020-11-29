تركيا.. وفيات كورونا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا
Reuters MURAD SEZER
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أعلنت وزارة الصحة التركية أن الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم السابع على التوالي، مشيرة إلى تسجيل 185 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقاريرها اليومية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بما فيها الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، انخفض بشكل طفيف إلى 29281.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة في تركيا بشهر مارس الماضي 13558.
المصدر: "رويترز"