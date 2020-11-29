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أردوغان: سنواصل كفاحنا لغاية تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

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أردوغان: سنواصل كفاحنا لغاية تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا ستواصل الكفاح بهدف تأسيس دولة فلسطينية وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

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وأضاف أردوغان في رسالة بعثها السبت إلى المشاركين في افتتاح المبنى الجديد لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بإسطنبول، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أنه "نسعى في كافة المحافل للدفاع عن قضية القدس ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد أخوتنا الفلسطينيين".

وقال: "سنواصل كفاحنا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وموحدة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967 بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وكان أردوغان أكد أمس خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية، أنه "يجب على الأتراك الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحهم"، مشددا على أنها "شرف الأمة الإسلامية".

وقال أردوغان موجها كلامه للعالم الإسلامي: "لنضع خلافاتنا جانبا، ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا".

المصدر: الأناضول

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