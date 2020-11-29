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البرلمان الإيراني يدعو إلى رد عاجل على اغتيال العالم النووي فخري زادة

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البرلمان الإيراني يدعو إلى رد عاجل على اغتيال العالم النووي فخري زادة
Reuters WANA
محتجون على اغتيال العالم النووي فخري زادة في إيران
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دعا البرلماني الإيراني، اليوم الأحد، السلطات الإيرانية إلى رد عاجل على اغتيال فخري زادة، تجنبا لضربات أكبر في المستقبل.

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وأكد بيان البرلمان أن "أيادي إسرائيل تقف بوضوح وراء اغتيال فخري زادة، وستدفع الثمن على النحو المطلوب".

كما قال البيان: الاغتيالات والأعمال التخريبية التي نفذتها إسرائيل وأمريكا ضد إيران خلال السنوات الماضية، بقيت دون رد متوازن، مما جعل العدو أكثر وقاحة"، مشددا على أن "أفضل رد على الإجراءات العدوانية، يكون عبر إحياء الصناعة النووية الإيرانية، وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

المصدر: RT

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