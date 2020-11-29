بريطانيا تدعو خفض التصعيد بعد اغتيال العالم النووي الإيراني

أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، عن قلق المملكة المتحدة إزاء التصعيد القائم في ظل اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران يوم الجمعة الماضي.

وقال راب في حوار مع قناة "سكاي نيوز" إن بريطانيا قلقة من الوضع الحالي في إيران والمنطقة، مشددا على ضرورة خفض التصعيد.

وأشار راب إلى أنه لا يزال ينتظر الاطلاع على كافة الحقائق بشأن اغتيال فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي، مضيفا:" بودي أن أقول إننا نتمسك بسيادة القانون الإنساني الدولي والمتمثلة بوضوح في عدم استهداف المدنيين".

واغتيل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الذي كان يتولى منصبي نائب وزير الدفاع ورئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع، بضواحي طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وألقت الحكومة الإيرانية المسؤولية على إسرائيل في الاعتداء.

المصدر: رويترز