ظريف يخاطب رواد "تويتر" من الروس بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى رواد موقع "تويتر" من الروس، ضمن سلسلة تغريدات بلغات مختلفة بشأن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران.

ووصف ظريف، في تغريداته باللغة الروسية، اغتيال فخري زاده الذي كان يتولى منصبي نائب وزير الدفاع ورئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع، بأنه كان "أحد أبرز العلماء الإيرانيين"، مشددا على أن اغتياله كان "عملا إرهابيا جبانا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتجاهلا للأعراف الإنسانية والأخلاقية".

Твит Министра иностранных дел Ирана, доктора Зарифа, относительно слепого террора мученика Фахризаде: Трусливый террор ещё одного из выдающихся учёных Ирана и заместителя Министра обороны террористами-преступниками является грубым нарушением норм международного права, — Javad Zarif (@JZarif) November 28, 2020

وأشار الوزير إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء هذا الحادث، مضيفا أن إيران كانت دائما "في الجبهة الأمامية للحرب ضد الإرهاب من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة إرهاب الدولة والتوصل إلى توافق في وجه التوترات والمغامرات في المنطقة".

واغتيل فخري زادة الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي أمس في طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وحملت السلطات الإيرانية إسرائيل مسؤولية الهجوم.

المصدر: RT