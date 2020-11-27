علي أكبر ولايتي: على مرتكبي عملية الاغتيال السريين والعلنيين انتظار انتقام إيران

قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، مساء يوم الجمعة، إن على مرتكبي عملية الاغتيال السريين والعلنيين انتظار انتقام إيران.

وأضاف علي أكبر ولايتي أن اغتيال العالم فخري زادة عملية جبانة عمياء تثبت عداء وخبث العدو.

وشدد ولايتي على أن "العدو يعمل على اغتيال العلماء والشخصيات العلمية لتحقيق أهدافه المشؤومة بعد فشل سياسة العقوبات الضغوط القصوى".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

وأشارت إلى أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه".

المصدر: RT