البرازيل.. 691 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس، إنها سجلت 37614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أنها سجلت أيضا 691 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

ووثق البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 6 ملايين و204 آلاف و220 إصابة، بالإضافة إلى 171460 وفاة في المجمل، منذ ظهور الجائحة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها بصدد التوقيع على مذكرات مع شركات أدوية أجنبية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لشراء لقاحات ضد كورونا بما فيها "سبوتنيك V" الروسي.

وعقد مسؤولو الوزارة اجتماعات الأسبوع الماضي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركات "فايزر" و"بيونتيك"، و"موديرنا" و"جونسون" الأمريكية والألمانية في وقت تدرس فيه الصحة البرازيلية الوثائق التي قدمتها المصادر المعنية، لشراء اللقاحات في "اللحظة المناسبة".

وذكر بيان عن الوزارة، أن "الحكومة وقعت عقودا للحصول على 142.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، حيث سيتمكن ثلث سكان البلاد من تلقي التطعيم".

المصدر: رويترز