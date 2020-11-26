خطة إسرائيلية لتوسيع المستوطنات وإقامة مناطق صناعية في الضفة والأغوار

أطلق عضو في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، في الخليل خطة تهدف إلى توسيع وبناء مستوطنات ومناطق صناعية في الضفة الغربية وغور الأردن.

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وتضم الخطة التي نشرتها القناة الإسرائيلية السابعة، والتي قدمها نير بركات، عضو الكنيست ورئيس بلدية القدس السابق، ثلاثة مواضيع رئيسية لتطوير وتعزيز الاستيطان: زيادة عدد المستوطنين إلى مليونين، والتنمية الاقتصادية للمنطقة من خلال إنشاء وتوسيع المناطق الصناعية، وتطوير السياحة.

ولا تتحدث الخطة عن الإسكان فحسب، بل أيضا عن إنشاء البنية التحتية، مثل الخدمات وتصميم الطرق.

ووفقا للتقرير فإن بركات قام برسم خرائط دقيقة وتخطيط دقيق لجميع المناطق المخصصة للبناء الاستيطاني.

وتتضمن الخطة إنشاء وتوسيع 23 منطقة صناعية في المنطقة (ج)، كما سيركز مجال السياحة وفق خطة بركات على 23 موقعا دينيا في الضفة الغربية، مثل الخليل وغيرها من المناطق التي تحتلها إسرائيل في الضفة.





المصدر: معا



