قوات "الباسيج" تجري استعراضا بالقوارب في مياه الخليج ومضيق هرمز

أجرت القوات البحرية في منظمة التعبئة الإيرانية (الباسيج) التابعة للحرس الثوري، استعراضاً لقوارب بحرية خفيفة ومتوسطة، في مياه الخليج ومضيق هرمز، بمناسبة ذكرى تأسيس الباسيج.

وشارك في العرض نحو ألف قارب، في المنطقة العامة لسواحل ميناء "بندر عباس" ومضيق هرمز، بمشاركة قائد البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، من دون أن يشهد العرض أي تدريبات عسكرية.

وقال الباسيج في بيان إن الاستعراض يمثل "العزة والوحدة الوطنية، لدى القوات الإيرانية" مشيراً إلى انه "يحمل رسالة استقرار وأمان إقليمي دائم".

وقال علي رضا تنغسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، إن العرض يوجه "رسالة سلام وصداقة و أخوة إلى دول المنطقة، ويرمي إلى ضمان الأمن في سواحل الخليج وبحر عمان، ويعزز الاستعداد الكمي والكيفي لدى قوات الباسيج البحرية".

المصدر:RT