بعد أن وصفه بـ"الجاهل".. وزير خارجية تركيا يسعى لعلاقات إيجابية مع بايدن

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن "فوز بايدن يعني مرحلة جديدة في العلاقات التركية – الأمريكية"، بعد أن وصفه في السابق بـ"الجاهل"، متهما إياه بالتدخل في شؤون تركيا.

وقال الوزير في كلمته خلال جلسات مناقشة موازنة وزارة الخارجية، إن "مرحلة الانتخابات الأمريكية والاستقطاب السياسي بها عززت إجراء الحوار اللازم بشكل مؤثر من أجل تجاوز المشكلات"، مشيرا إلى أن "الحكومة التركية ستبذل الجهود اللازمة لوضع العلاقات بين البلدين على مسار إيجابي، بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية للبلدين".

وأضاف: "من المهم خلال المرحلة الجديدة فتح صفحات جديدة في العلاقات بين البلدين من حيث التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، وأن علاقة البرلمان التركي بالكونغرس ستكون لها أهمية خاصة خلال المرحلة الجديدة".

وعلق وزير خارجية تركيا في أغسطس الماضي ردا على تصريح للمرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن العام الماضي عن تركيا ورئيسها، أنه "تصريح أدلى به جاهل لا يعرف قدر الأمة التركية".

وقال بايدن حينها، إنه "سيدعم المعارضة من أجل إسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، وأعادت وسائل الإعلام نشر تلك التصريحات قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأمريكية.

وتطرق مولود جاويش أوغلو إلى هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي عاود أردوغان طرحه في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم في بلاده، والتلويح بفرض عقوبات على أنقرة بسبب التوترات في شرق البحر المتوسط.

وقال تشاووش أوغلو، إن "التطورات في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه تؤثر على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى "استغلال الاتحاد الأوروبي ثنائي اليونان وقبرص اليونانية ضد تركيا باستمرار"، مشددا على ضرورة عدول الاتحاد الأوروبي عن "هذا الخطأ".

وأضاف: "ننتظر أن يدرك الاتحاد الأوروبي أخطائه ويرى القيمة التي ستقدمها عضوية تركيا إلى الاتحاد".

المصدر: "زمان التركية"