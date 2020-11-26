وفاة الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس وولفنسون

توفي اليوم جيمس ولفنسون، المصرفي الاستثماري الذي ساهم في تعزيز الوضع المالي لمؤسسات ثقافية أمريكية كبرى وشغل منصب رئيس البنك الدولي، عن عمر بلغ 86 عاما.

ونعى رئيس البنك الدولي الحالي، ديفيد مالباس، ولفنسون مشيدا "بتركيزه على الحد من الفقر وبجهوده لمكافحة الفساد وإعطاء صوت للفقراء وزيادة تأثير الاستثمارات التنموية"، معتبرا أن "ولفنسون غير مجموعة البنك الدولي وعزز اللامركزية ودفع البنك قدما في المجال التقني وجعل المنظمة أكثر انفتاحاً وشفافية".

من جهتها، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بـ"التزام ولفنسون طوال حياته بمكافحة الفقر بشغف ومهنية". وقالت إن ولفنسون "كان ممولا لامعا ومحسنا كريما، وقبل كل شيء كان إنسانيا عظيما يضع دائما الناس في المقام الأول".

وولفنسون مولود في أستراليا وكان من قدامى المحاربين في سلاح الجو الملكي الأسترالي وعضوا في فريق المبارزة الأولمبي الأسترالي في 1956.

وقد عمل محاميا في شركة أسترالية للمحاماة وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفرد في 1959.

وتوفي ولفنسون الذي حصل على الجنسية الأمريكية في 1980 في منزله في مانهاتن.

المصدر: وكالات