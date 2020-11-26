إيران تستعد لاختبار لقاح محلي ضد كورونا على البشر

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن الجهات المختصة ستبدأ قريبا إجراء تجارب على البشر للقاح محلي ضد فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريح لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الحالي، تعمل أربع شركات إيرانية على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية بمراحل (عملها). ومن المحتمل أن تبدأ شركة أو شركتان قريبا مرحلة التجارب على البشر".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في منتصف الشهر الجاري، ببدء منتجي اللقاح الإيرانيين مرحلة التجارب السريرية على البشر، لكن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أوضح لاحقا أن هذه العملية لم تبدأ بعد.

وتعتبر إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي وباء كورونا، حيث بلغت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن 894385، أما إجمالي الوفيات فوصل إلى 46107 منذ تفشي الوباء في البلاد.

المصدر: نوفوستي