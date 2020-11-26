الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا مقابل 5 في اليوم السابق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 25 نوفمبر، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

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وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز