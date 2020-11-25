تقرير: إدارة ترامب قد تفرض عقوبات على وزارة الدفاع الروسية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد قائمة عقوبات جديدة قد تشمل مؤسسات روسية عاملة في المجال العسكري والصناعة المدنية، على رأسها وزارة الدفاع.

وأكدت الوكالة اليوم الأربعاء أنها اطلعت على مسودة قائمة العقوبات الجديدة وهي تشمل 28 كيانا روسيا و89 أخرى صينية.

وذكرت الوكالة أن بين الكيانات الروسية التي ستطالها الإجراءات التقييدية المتوقعة، علاوة على وزارة الدفاع، مؤسسات عاملة في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء والطاقة النووية وصناعة الأجهزة والمحركات ومراكز علمية، بالإضافة إلى مركز تحاليل الأدلة الجنائية التابع للإدارة العامة للشؤون الداخلية في مقاطعة نيجني نوفغورود.

وقد تطال العقوبات، حسب الوكالة، مؤسسات تابعة لشركة "روس آتوم" الحكومية التي شاركت في تصميم أسلحة حديثة ومؤسستين تابعتين لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية وشركات معنية بإنتاج محركات الطائرات والمروحيات وأخرى تعمل على تصنيع وتصدير المواد في مجال الطيران والمنظومات الخاصة بتنظيم حركة الملاحة الجوية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الموضوع تأكيده أن العقوبات الجديدة في حال تبنيها ستمنع الشركات الأمريكية من مواصلة أي اتصالات مع الشركات الروسية المعنية إلا بعد تلقي ترخيص خاص من حكومة الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي