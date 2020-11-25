نتنياهو يتعهد بمنح "أفضل رعاية صحية في العالم" لزوجة الجاسوس بولارد

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنح "أفضل رعاية صحية في العالم" لزوجة الجاسوس الأمريكي اليهودي السابق جوناثان بولارد الذي شكل محور خلاف أمريكي إسرائيلي.

وقال نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مع جوناثان بولارد وزوجته إستير أمس الثلاثاء، "نحن في انتظارك بأذرع مفتوحة، عليك أن تشعر حقا أنك في بيتك وأن تعيش حياة مريحة الآن".

كما تطرق نتنياهو إلى الحالة الصحية لزوجة بولارد التي تعاني من مرض السرطان، وأشار إلى أنه سيسمح لها في إسرائيل بتلقي "أفضل علاج طبي في العالم". من جانبه، شكر بولارد نتنياهو على وفائه بوعده قبل سنوات عندما قال إنه سيأتي به إلى إسرائيل، وقال نتنياهو لزوجة بولارد، إستر "نحن في انتظارك، حتى في عصر كورونا، بأذرع مفتوحة، أريد أن أهنئكم على انتهاء هذا الكابوس ويمكنكم العودة إلى دياركم إلى إسرائيل".

وسمحت الولايات المتحدة، الجمعة، للجاسوس الأمريكي اليهودي السابق جوناثان بولارد الذي شكل محور خلاف أمريكي إسرائيلي، في مغادرة الولايات المتحدة، وكان هذا المحلل السابق في استخبارات سلاح البحرية الأمريكي أوقف في 1985 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وحكم في 1987 بالسجن مدى الحياة في 1987 على الرغم من إقراره بالذنب في إطار اتفاق أبرمه محاموه مع المحكمة أملا في تخفيف العقوبة.

المصدر: i24news.tv