كيري: من الصواب العودة إلى اتفاق باريس للمناخ لكنه غير كاف

اعتبر جون كيري الذي اختاره جو بايدن لمنصب مبعوث شؤون المناخ في إدارته المقبلة في حال فوزه بالانتخابات، أنه من الصواب أن تعود الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس حول المناخ.

وقال كيري أثناء تقديم الديمقراطي جو بايدن فريقه الذي سيتولى المناصب في الإدارة الأمريكية في حال فوزه في الانتخابات ومصادقة الكونغرس على تعييناته، إن بايدن قدم "خطة طموحة" خاصة بالمناخ.

وتابع، مخاطبا بايدن: "لكنكم شددتم أيضا على أن أي بلد لا يستطيع التصدي لهذا التحدي بمفرده".

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وأضاف كيري: "من الصحيح العودة إلى اتفاق باريس في أول الأيام... ومن الصحيح أيضا الاعتراف بأن اتفاق باريس لوحده غير كاف".

وأشار كيري إلى أن مواجهة أزمة المناخ ستتطلب جهودا موحدة من العالم أجمع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ عام 2017.

وفي 2020 انتهت العضوية الأمريكية في الاتفاق رسميا، لتصبح الولايات المتحدة أول دولة تنسحب منه.

وأثناء حملته الانتخابية، تعهد المرشح الديمقراطي جو بايدن بالعودة إلى اتفاق باريس.

وطرح خطة أعمال بقيمة تريليوني دولار لمواجهة تغير المناخ، تفترض الوصول بحجم انبعاثات الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري في الولايات المتحدة إلى الصفر بحلول عام 2050.

المصدر: وكالات