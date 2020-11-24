بايدن: الولايات المتحدة لن تتدخل في النزاعات غير الضرورية

قال جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادئ والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

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وأضاف بايدن، المرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم، وأنه يقدم فريقا "يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها.. إدارة مستعدة لمواجهة خصومها دون رفض حلفائها".

وقال: "يسعدني تلقي تأكيد من وكالة الأمن العام لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة حتى تتمكن فرقنا من الاستعداد لمواجهة التحديات المطروحة: للسيطرة على الوباء، وإعادة البناء بشكل أفضل، وحماية السلامة والأمن".

وقال بايدن إن اختياره لوزير الخارجية، أنتوني بلينكين، سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في وزارة الخارجية الأمريكية، المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية للبلاد.

وأعلن بايدن ترشيح أليهاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، أفريل هينس مديرة للإستخبارات الوطنية، ليندا توماس غرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي الأمريكي.

ولفت بايدن، عقب إعلان ولايتي بنسلفانيا ونيفادا التصديق رسميا على فوزه، إلى أن دعاوى الرئيس دونالد ترامب القضائية ستستمر في الفشل وستواصل الولايات التصديق على نتائج الانتخابات.

وأكد أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في العشرين من يناير المقبل.

وكان بايدن كتب عبر "تويتر" إن "الانتخابات قد انتهت، وحان الوقت لنبذ الحزبية والخطاب الهادف لتشويه صورة بعضنا البعض"، داعيا إلى التعاون.

المصدر: رويترز + وكالات